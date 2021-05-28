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Общество28 мая 2021 6:28

Утро в Ижевске: сгоревший заживо, многомиллионные доходы чиновников и парень с ружьем на улицах города

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Инга Коган
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Архитектор из Москвы проверила, как живет Центральная площадь Ижевска

Архитектор из Москвы проверила, как живет Центральная площадь Ижевска

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 мая, пятница. Ура! По прогнозам синоптиков, сегодня будет отличная погода - +22…+24°С и без дождей.

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Троллейбусы из Москвы начали поступать в Ижевск

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Заброшенки Ижевска

Заброшенные здания Ижевска

Заброшенные здания Ижевска

С каждым годом заброшенных зданий в нашем городе становится все меньше и меньше. «Комсомолка» нашла 5 самых жутких домов и построек и выяснила, как они выглядят изнутри.

Парень с ружьем

По городу ходил молодой человек с ружьем. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. Юношу остановили полицейские. Что за оружие было в руках парня, читайте здесь.

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Руководитель архитектурного бюро iCube, уроженка Ижевска и жена блогера и общественника Ильи Варламова Любовь оценила состояние реконструированной по ее проекту Центральной площади Ижевска. Рассказываем о реакции архитектора.

Доходы чиновников

Глава Удмуртии Александр Бречалов

Глава Удмуртии Александр Бречалов

Глава Удмуртии и Ижевска, а также члены правительства Удмуртии опубликовали декларации о доходах. Так, доходы Александра Бречалова почему-то резко сократились. А Олег Бекмеметьев заработал чуть меньше главы.

А кто самый богатый, смотрите здесь. Спойлер – это ожидаемо.

Сгоревший заживо

Мужчина заживо сгорел в автомобиле в Удмуртии. Ему было всего 35 лет.

Борьба за тротуары

Абсолютное большинство ижевчан недолюбливает самокатчиков

Абсолютное большинство ижевчан недолюбливает самокатчиков

Абсолютное большинство горожан недолюбливает самокатчиков, которых в Ижевске стало по-настоящему много. Почему, читайте здесь.

Хорошего вам дня!

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!