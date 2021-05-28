Утро в Ижевске: сгоревший заживо, многомиллионные доходы чиновников и парень с ружьем на улицах города

Архитектор из Москвы проверила, как живет Центральная площадь Ижевска

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 мая, пятница. Ура! По прогнозам синоптиков, сегодня будет отличная погода - +22…+24°С и без дождей.

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Заброшенные здания Ижевска

С каждым годом заброшенных зданий в нашем городе становится все меньше и меньше. «Комсомолка» нашла 5 самых жутких домов и построек и выяснила, как они выглядят изнутри.

Парень с ружьем

По городу ходил молодой человек с ружьем. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. Юношу остановили полицейские. Что за оружие было в руках парня, читайте здесь.

Площадь живет

Руководитель архитектурного бюро iCube, уроженка Ижевска и жена блогера и общественника Ильи Варламова Любовь оценила состояние реконструированной по ее проекту Центральной площади Ижевска. Рассказываем о реакции архитектора.

Доходы чиновников

Глава Удмуртии Александр Бречалов

Глава Удмуртии и Ижевска, а также члены правительства Удмуртии опубликовали декларации о доходах. Так, доходы Александра Бречалова почему-то резко сократились. А Олег Бекмеметьев заработал чуть меньше главы.

А кто самый богатый, смотрите здесь. Спойлер – это ожидаемо.

Сгоревший заживо

Мужчина заживо сгорел в автомобиле в Удмуртии. Ему было всего 35 лет.

Борьба за тротуары

Абсолютное большинство ижевчан недолюбливает самокатчиков

Абсолютное большинство горожан недолюбливает самокатчиков, которых в Ижевске стало по-настоящему много. Почему, читайте здесь.

Хорошего вам дня!

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