Рыжий тиктокер из Удмуртии ушел с телепроекта «Дом-2»

Модель из Ижевска Иван Балашов. Фото: vk.com/ivnbalashov

Модель из Ижевска Иван Балашов ушел с телепроекта «Дом-2» (18+), который перезапустили на телеканале «Ю».

Он пришел на проект, чтобы насолить бывшей девушке:

«Я знаю, что на проект идет моя бывшая (Кристина Бондаренко – Прим. ред.), но она давно перестала быть моей мечтой. Я построю отношения раньше нее», - заявил он в самом начале своего прихода на «Дом-2».

Но все пошло не по его плану – уже через некоторое время они начали устраивать друг другу свидания и романтические ужины, а потом и вовсе стали жить вместе.

Через 32 дня после прихода на проект пара добровольно ушла из «Дома-2». Они решили строить отношения вне проекта и продвигаться в социальных сетях.

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