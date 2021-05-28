Яйца редких журавлей из зоопарка Удмуртии отправили в заповедник

Яйца с живыми эмбрионами редчайших птиц отправились на станцию реинтродукции Фото: https://vk.com/club_udm_zoo

В зоопарке Удмуртии произошло радостное событие: два редких вида журавлей – японский и даурский – сделали кладки. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка на официальной странице «ВКонаткте».

Даурские журавли Фото: https://vk.com/club_udm_zoo

Японские журавли Фото: https://vk.com/club_udm_zoo

Одним из условий содержания краснокнижных птиц в зоопарке изначально было разведение, причем с перспективной выпуска потомства на волю. Однако в вольере, в непосредственной близости к людям, птенцы не смогли бы вырасти дикими, поэтому яйца забрали у родителей и отправили в Хинганский заповедник в Амурской области. При нем существует станция реинтродукции (возвращение в природу – Прим. Ред.). Там птенцов выращивают без контакта с человеком, что позволяет получить совершенно диких птиц, готовых к жизни в природе. Это очень важно, так как на воле японских и даурских журавлей осталось очень мало.

Инкубатор для транспортировки Фото: https://vk.com/club_udm_zoo

Для транспортировки яйца поместили в специальный портативный инкубатор. Сопровождал драгоценный груз сотрудник зоопарка. В его обязанности входило не только следить за сохранностью кладки, но и проверять температуру, а также периодически переворачивать яйца, как это делают сами птицы в гнезде. Путешествие продлилось почти три дня.

В пути яйца периодически переворачивали Фото: https://vk.com/club_udm_zoo

Кстати, это не первые кладки журавлей, которые были отправлены в заповедник. Зоопарк Удмуртии участвует в программе по разведению и возвращению этих прекрасных птиц в природу с 2015 года. За это время от пары японских журавлей на станцию реинтродукции было отправлено четыре яйца. Три молодые птицы, вылупившиеся из них, уже выпущены в природу, а самый первый из птенцов по кличке Итыкжак обзавелся парой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Больше 8 тысяч жителей Удмуртии покусали клещи с начала сезона

- Новое нападение «чупакабры» произошло в Завьяловском районе Удмуртии