Новое нападение «чупакабры» произошло в Завьяловском районе Удмуртии

Неизвестный зверь убивает в Удмуртии домашнюю птицу Фото: pixabay.com

Сообщение о новом факте нападения неизвестного зверя на домашнюю птицу в Удмуртии появилось 27 мая в группе ИГГС «ВКонтакте». Бедой с подписчиками поделилась жительница деревни Каменное Завьяловского района. Она разместила ссылку на один из материалов СМИ о чупакабре и написала, что раньше сама не верила в подобное, но теперь убедилась на личном горьком опыте.

«У нас вчера ночью пришла беда. Какая-то тварь убила 10 несушек, и 6 бройлеров. При этом следы большие, как у собаки, сетка перегрызена. <…> Сломаны доски прочные, все куры на месте, но без крови, на них две дырки и все. Одна была на улице, но только голова, скорее всего птицы доели. Есть собака, она всегда лает, а тут не лаяла вообще, и соседская тоже сидела тихо», – пишет взволнованная хозяйка.

Напомним, на чупакабру главе Удмуртии в ноябре 2020 года пожаловались владельцы кур и кроликов – тогда трупики животных тоже обнаружили в Завьяловском районе. Позже инцидент объяснили нападением бродячих собак.

В комментариях к записи от 27 мая люди предположили, что нападение на курятник устроил хорек или куница, но автор поста усомнилась, что такой зверек сможет сломать толстую доску.

Один из комментаторов считает, что в бесчинствах повинна росомаха – это животное действительно встречается в Удмуртии, но довольно редко и по большей части в северных районах.

«В прошлом году у нас на Татарбазаре тоже передушили у соседки куриц, все точно так же. Сетка разорвана, но никто не видел эту скотину», – написали в комментариях к посту ижевчане.

КСТАТИ!

Первые сообщения о чупакабре (дословно: «козий вампир») появились в начале 50-х годов в Пуэрто-Рико, где начали находить убитых неизвестным животным обескровленных коз. Никаких научных данных, подтверждающих или опровергающих существование этого зверя на сегодняшний день нет.

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