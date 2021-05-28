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Общество28 мая 2021 9:58

Больше 8 тысяч жителей Удмуртии покусали клещи с начала сезона

«Комсомолка» показывает, как выглядит живой паразит под микроскопом
Екатерина АРДАШЕВА
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Самка клеща, которая сосала кровь почти трое суток

Самка клеща, которая сосала кровь почти трое суток

Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Сезон клещей продолжается в Удмуртии. По данным Роспотребнадзора республики, к 28 мая с жалобами на присасывание клещей обратилось 8350 жителей, 1494 из которых – дети.

Больше всего среди пострадавших ижевчан – 54,8% (4572 случая). При этом много укусов клещей зарегистрировано в парках и скверах. Так, в парке Кирова нападению клещей подверглись 52 человека, в сквере Оружейника Драгунова – семь человек, в Березовой роще и Летнем саду – по три человека.

Хоботок клеща под микроскопом

Хоботок клеща под микроскопом

Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Также много клещей люди «принесли» на себе с кладбищ: 29 человек – с Южного, 24 – с Кенского, 18 – с Александровского. Были случаи присасывания клещей на Хохряковском, Западном и Татарском кладбищах.

Напомним, пик обращений в медицинские организации пришелся на майские праздники, перед лабораторией даже образовалась очередь из желающих сдать клеща на проверку.

Кстати, 20-х числах мая очередей уже замечено не было, возможно, причиной стало похолодание.

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Жители Удмуртии