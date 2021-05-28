В Ижевске продавщица «ювелирки» перевела мошенникам из кассы магазина почти 160 тыс. рублей

Женщина поверила, что разговаривает со своей начальницей Фото: pixabay.com

45-летняя женщина, работающая продавцом в ювелирном магазине, обратилась в полицию с сообщением о хищении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам сотрудницы магазина, на рабочий телефон позвонила женщина, чей голос показался ей знакомым. Позвонившая представилась хозяйкой сети, к которой принадлежал магазин, и после обсуждения рабочих вопросов потребовала немедленно перевести ей по обозначенным реквизитам 160 тысяч рублей. Приказ лже-начальницы был в точности исполнен в ближайшем банкомате.

Как только выяснилось, что хозяйка в магазин не звонила, женщина обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при поступлении подобных звонков. Обязательно перезвоните по ранее известному вам номеру и убедитесь в достоверности информации.

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