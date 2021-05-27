Молодого человека с ружьем для пейнтбола заметили на улицах Ижевска

У молодого человека было ружье для пейнтбола

Ижевчане сообщили, что по городу ходил молодой человек с ружьем. Информацию «Комсомолке» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Юношу остановили полицейские. Оказалось, что ружье предназначалось для пейнтбола, оно не было заряжено. Оружие не принадлежало мужчине: тот как раз собирался вернуть его приятелю.

По данному факту проводится проверка.

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