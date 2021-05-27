170 кустов конопли обнаружили у 30-летнего жителя Удмуртии

Говорил окружающим, что выращивает экологически чистую зелень Фото: pixabay.com

30-летнего жителя Можги обвиняют в культивировании конопли. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Следствие установило, что молодой человек арендовал помещение в промышленном здании. Там он установил лампу, вентиляторы и систему капельного полива. Окружающим он говорил, что выращивает экологически чистую зелень. На самом деле он культивировал растения, содержащие наркотические вещества.

Его бизнес мог бы процветать и дальше, если бы не сотрудники муниципального отдела МВД «Можгинский» и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии. В нарколаборатории они нашли 170 кустов конопли, и расфасованную марихухану весом 5 кг 420 г.

Дело с обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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