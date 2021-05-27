170 кустов конопли обнаружили у 30-летнего жителя Удмуртии

Говорил окружающим, что выращивает экологически чистую зелень Фото: pixabay.com
30-летнего жителя Можги обвиняют в культивировании конопли. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.
Следствие установило, что молодой человек арендовал помещение в промышленном здании. Там он установил лампу, вентиляторы и систему капельного полива. Окружающим он говорил, что выращивает экологически чистую зелень. На самом деле он культивировал растения, содержащие наркотические вещества.
Его бизнес мог бы процветать и дальше, если бы не сотрудники муниципального отдела МВД «Можгинский» и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии. В нарколаборатории они нашли 170 кустов конопли, и расфасованную марихухану весом 5 кг 420 г.
Дело с обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Троллейбусы из Москвы начали поступать в Ижевск
Топ-5 самых жутких заброшенных мест Ижевска
Рабочая группа займется вопросами строительства крематория в Удмуртии
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Троллейбусы из Москвы начали поступать в Ижевск
Топ-5 самых жутких заброшенных мест Ижевска
Рабочая группа займется вопросами строительства крематория в Удмуртии