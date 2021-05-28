Матчи предстоящего чемпионата Европы по футболу можно будет посмотреть в Фан-зоне в парке им. Кирова в Ижевске

Ижевчане смогут увидеть игру на большом экране Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Евро 2020, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса, будет транслироваться на большом экране ижевской Фан-зоны в парке Кирова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Там будут организованы просмотры матчей на большом экране, телемосты между регионами, спортивные, в том числе футбольные, активности, культурно-развлекательная программа», — говорится в сообщении.

Фан-зона в парке Кирова была открыта в 2018 году. На большом экране транслировались матчи домашнего Чемпионата мира по футболу.

Формат Евро, стартующего 11 июня, уникален. В честь 60-летия турнира у него не будет страны-хозяйки (или двух смежных стран-хозяек). 24 национальные сборные будут играть в 11 городах Старого Света. От России матчи примет Санкт-Петербург – там пройдет 6 матчей группового этапа и четвертьфинал. Сборная России сыграет в Северной столице как минимум 2 матча: 12 июня с Бельгией и 16 июня с Финляндией. Матч с третьим соперником по группе – сборной Дании – пройдет 21 июня в Копенгагене.

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