Влюбленные из Ижевска занялись сексом и попали на видео в парке Кирова

Пара занялась любовью в лесу в парке Кирова Фото: /vk.com/zlou18

В Ижевске заметили парочку, которая занималась сексом в парке Кирова. Видео с влюбленными появилось на странице группы «ВКонтакте» «Злой ижевчанин».

На записи можно увидеть девушку в длинном платье и молодого человека. Любовью пара занялась в лесу, в отдалении от мест массовых гуляний. Но известности им избежать не удалось.

Влюбленную пару сняли на видео прохожие. Фото: /vk.com/zlou18

«Кексятся прямо в парке Кирова. Это нормально?», — подписал видео автор.

Реакция ижевчан на происходящее была разной. Некоторые поддержали парочку.

«Завидуем молча», — прокомментировала Екатерина.

«Всем бы такой романтики в семьях. Злые ходят. Автор, некрасиво подглядывать и тем более снимать!», — считает Кристина.

Кто-то возражает, что заниматься сексом в общественном месте нельзя.

«Не хочу изображать моралиста, но чему тут завидовать? Двум обезьянам, на которых эволюция отдохнула что ли?», — пишет Даниил.

«Такие комментарии типа не завидуйте… Чему тут завидовать? Как бы это не личный огород/дача/личная территория. Либо они подобно животным абы где и с кем, либо с отклонениями, чтобы все на них смотрели <...>. Покупай дом с забором два метра и *** (занимайся сексом) с утра до ночи на траве», — высказалась Ирина.

Некоторые ижевчане переживают за пару.

«Клещи же. Не берегут себя ребятки совсем», — беспокоится за парочку Илья.

«А потом полные трусы клещей принесут... И любовь уже будет не в радость», — говорит Светлана.

Напомним, недавно на ул. Коммунаров в Ижевске заметили голую женщину.

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