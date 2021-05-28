Водитель «Нивы» врезался в столб на парковке в Ижевске

Водителя пришлось деблокировать спасателям Фото: instagram.com/pss_izh
27 мая на парковке возле торгового центра на улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП. Автомобиль «Нива» въехал в железобетонный столб. Об этом сообщает пресс-служба городской поисково-спасательной службы в Инстаграме.
Водитель автомобиля оказался зажат в деформированном автомобиле. Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили его и передали врачам скорой помощи.
Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.
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