Многодетным семьям в Удмуртии можно будет получить землю без коммуникаций

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Республиканский закон о бесплатном предоставлении земельных участков может быть изменен. Об изменениях, которые касаются нуждающихся в жилье многодетных семей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Сейчас многодетная семья не может получить землю под строительство, если к ней еще не подведены все необходимые коммуникации. Однако сложилась ситуация, при которой из-за нехватки средств на строительство коммуникаций льготные участки вообще перестали выдавать.

Решить проблему должны поправки в закон, предложенные Министерством имущественных отношений Удмуртии по поручению главы республики Александра Бречалова. Если они будут приняты, то при условии согласия многодетной семьи ей могут выдать участок еще до окончания строительства инфраструктуры.

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