После гибели многодетной семьи во время пожара в Удмуртии проверят работу социальных служб

Также в регионе проконтролируют установку пожарных извещателей Фото: pixabay.com

После трагедии в Нылге правительство Удмуртии планирует повысить эффективность работы социальных служб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Также в республике проведут ревизию семей, находящихся на профилактическом учете, и усилят контроль за установкой пожарных извещателей в многодетных семьях.

Напомним, в ночь на 22 мая 2021 года в селе Нылга Увинского района сгорели родители и четверо детей. Расследование этого дела взял на контроль главный следователь России.

Причиной пожара стала непотушенная сигарета. Пожарный извещатель, который мог бы спасти людям жизнь, супруги самостоятельно демонтировали.

Несмотря на то, что родители злоупотребляли алкоголем и нигде не работали, в феврале семью лишили статуса находящейся в опасном социальном положении.

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