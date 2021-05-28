«Не приезжайте к нам на Воложку»: жители пригородного района Ижевска возмущены оставленным мусором

Возможно, мусор растащили собаки Фото: vk.com/typical_izhev

В ижевском паблике «Типичный Ижевск» появилась запись следующего содержания: «Назовем это так. Не приезжайте к нам на Воложку. Все большую популярность набирает прогулка на Воложке. Сюда приезжают полюбоваться природой, пройтись по мосту черед пруд. Виды замечательные. Но почему люди так неблагодарны природе?»

К посту прикреплены фотографии, подтверждающие несерьезное отношение отдыхающих к окружающей среде.

Жители оставили под записью довольно экспрессивные комментарии. Кто-то винит во всем бездомных собак, а кому-то кажется, что проблема все-таки в людях. Вот некоторые из комментариев:

«Это вы еще на Селычке не видели. Здесь, возможно, собаки растащили, а вот там реально видно, что у костра люди просто оставляют мусор».

«Я даже из машины в окно мусор не выкидываю, и дочь приучила к этому».

«Свиньи».

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