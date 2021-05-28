Женщина с трехлетним ребенком погибли в ДТП с легковушкой и двумя грузовиками в Удмуртии

Женщина находилась за рулем легкового автомобиля Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Пятничным вечером, 28 мая, на участке федеральной трассы М7 в Можгинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.

Как сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии, трагедия случилось около 17:30 на 79-м километре дороги. За рулем автомобиля «Лада Гранта» находилась 28-летняя женщина. В машине также ежала ее 3-летняя дочь. В результате столкновения с двумя грузовыми автомобилями мать и девочка погибли на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

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