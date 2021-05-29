Погода в Ижевске на 29 мая: ожидаются грозы и до +27

В Ижевске сегодня будет жарко! Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 29 мая.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня будет жарко. Днем температура воздуха составит +25…+27°С.
Ожидается переменная облачность, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы.
Ветер южный, будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 745 мм рт. Ст, магнитное поле спокойное.
Желаем вам отличной субботы!
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Борьба за тротуары: жители Ижевска жалуются на электросамокаты и лихих самокатчиков
Жутко, но красиво: ТОП заброшенных мест Ижевска