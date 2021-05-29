2 жителя Удмуртии скончались от коронавируса 29 мая

2 человека скончались в Удмуртии. Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 29 мая, в Удмуртии 44 заразились коронавирусом еще человека. В числе заболевших 5 детей до 14 лет и 8 человек старше 65 лет.

2 388 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 279 – средней степени тяжести, 55 в тяжелом состоянии.

К сожалению, от инфекции скончались 49-летняя женщина и 81-летний мужчина. Итого в регионе зафиксировано 442 летальных случая.

116 628 человек всего вакцинировали. 43 человека выздоровели, их выписали из больниц.

Всего на 29 мая в Удмуртии зарегистрировано 34 070 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 30 906 человек выздоровели.

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