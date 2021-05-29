Движение на улице Ленина в Ижевске перекроют

В Ижевске будут ремонтировать трубопровод. Фото: abakan-news.ru
Участок улицы Ленина в Ижевске перекроют для движения автотранспорта. Это связано с неотложным ремонтом квартальных сетей в зоне проезжей части.
Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», будет закрыто движение в направлении от центра, на участке от перекрестка с ул. К. Маркса до перекрестка с улицей В. Сивкова.
Срок закрытия движения с 20:30 31 мая до 06:00 1 июня.
Для проезда организуют временную схему расстановки дорожных знаков.
Отметим, что до устранения повреждения трубопровода будет ограничена подача горячей воды в административном здании по адресу: В. Сивкова, 173.
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