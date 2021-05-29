Прокуратура Удмуртии проводит проверку по факту ДТП с 3-летним ребенком

Страшная авария произошла в Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Прокуратура начала проверку причин, по которым произошла страшная авария на участке федеральной трассы М7 в Можгинском районе. В ней погибла женщина и маленький ребенок.

Напомним, что авария произошла 28 мая около 17:30. За рулем автомобиля «Лада Гранта» находилась женщина 1993 года рождения. Она выехала на встречку, где столкнулась с встречным грузовиком.

Легковушка врезалась в грузовую машину Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Женщина погибла, как и ее трехлетний ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве.

Машина просто всмятку Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Можгинская межрайонная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению аварии. Ход проверки находится на контроле межрайонного прокурора.

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