Эспланада Центральной площади Ижевска пока побеждает в голосовании по благоустройству

Эспланада Центральной площади Ижевска - лидер в голосовании

Уже 61,5 тысяч жителей Удмуртии приняли участие во Всероссийском голосовании и выбрали, какие парки и скверы хотят видеть благоустроенными в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Лидером в голосовании на сегодня является эспланада Центральной площади Ижевска. За приведение ее в порядок высказались свыше 17 тысяч человек.

«В Игре голосуют за проект «Наследие», в Уве – за Парк деревянных скульптур. В Сарапуле выбирают наполнение городского сада им. А.С. Пушкина. Пока горожане хотят видеть в нем игровую зону для детей. В Глазове и Воткинске голосуют за один из вариантов проектов благоустройства Бульвара на Карла Маркса и Сквер в районе железнодорожного вокзала», - рассказал замсекретаря реготделения «Единая Россия» по проектной работе и куратор проекта голосования Олег Гарин.

Голосование в таком масштабе в России проходит впервые. Оно осуществляется в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать может любой человек старше 14 лет на сайте 18.gorodsreda.ru. Просто выберите свой регион и место, которое вы хотите видеть благоустроенным.

Помочь принять участие в голосовании могут и волонтеры: в Ижевске, в торговых центрах и парках организовано 16 точек работы добровольцев.

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