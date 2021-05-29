В ДТП с 2 легковушками в Удмуртии погиб мужчина, еще 5 человек пострадали

В Удмуртии произошла страшная авария. Фото: Глазов ГГС

29 мая в Удмуртии произошла авария с участием двух машин. К сожалению, 1 человек погиб.

Как сообщает ГУ МЧС по Удмуртии, ДТП произошло на 10 км дороги «Глазов-Юкаменское», возле СНТ «Березка».

Столкнулись автомобили «Kia» и «Datsun». 5 человек из последнего автомобиля, в том числе 3 детей, пострадали. А вот водитель «Kia» погиб на месте.

«Для ликвидации последствий ДТП привлекалась группировка Глазовского районного звена УТП РСЧС в количестве 22 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек, 3 единицы техники. Проводилась работа по деблокированию», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД МВД УР. Предварительная причина и обстоятельства ДТП выясняются.

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