Погода в Ижевске на 30 мая: сильный ветер и небольшой дождь

Сегодня в Ижевске опять пройдут небольшие дожди Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 30 мая, синоптики обещают нам дожди и ветер. А спланировать последний майский выходной вам поможет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до 18–20°С. Переменная облачность будет сменятся небольшими дождями. Северный ветер подует со скоростью 9–14 м/с, однако его порывы могут достигнуть 15–17 м/с.

Сервис «Яндекс Погода» также обещает нам небольшие дожди в течении всего дня. Температура воздуха поднимется до 22°С. Скорость северного ветра достигнет 5,7 м/с.

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