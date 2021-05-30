Три пожилых жителя Удмуртии скончались от коронавируса за сутки

Коронавирусом заболели 43 жителя Удмуртии Фото: pixabay.com

За сутки в Удмуртии выявили 43 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

К сожалению, скончались три пожилых пациента. Мужчинам было 64 и 83 года, женщине – 72 года. За сутки не выздоровел ни один заболевший.

Коронавирус нашли у 14 жителей Ижевска, 8 жителей Глазова, 4 жителей Увинского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Сарапула, 3 жителей Красногорского района, 2 жителей Можгинского района. По одному случаю заболевания выявили в Граховском, Каракулинском, Кезском, Селтинском, Юкаменском районах.

Всего на 30 мая 2021 года в Удмуртии зарегистрировали 34 113 случаев коронавируса. Выздоровели 30 906 пациентов, 445 – скончались.

Сейчас 2 446 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 258 пациентов переносят инфекцию в средней степени тяжести, 58 находятся в тяжелом состоянии.

116 628 жителей Удмуртии вакцинировали. Из них 89 034 получили второй компонент.

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