Три пожилых жителя Удмуртии скончались от коронавируса за сутки

Коронавирусом заболели 43 жителя Удмуртии
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За сутки в Удмуртии выявили 43 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
К сожалению, скончались три пожилых пациента. Мужчинам было 64 и 83 года, женщине – 72 года. За сутки не выздоровел ни один заболевший.
Коронавирус нашли у 14 жителей Ижевска, 8 жителей Глазова, 4 жителей Увинского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Сарапула, 3 жителей Красногорского района, 2 жителей Можгинского района. По одному случаю заболевания выявили в Граховском, Каракулинском, Кезском, Селтинском, Юкаменском районах.
Всего на 30 мая 2021 года в Удмуртии зарегистрировали 34 113 случаев коронавируса. Выздоровели 30 906 пациентов, 445 – скончались.
Сейчас 2 446 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 258 пациентов переносят инфекцию в средней степени тяжести, 58 находятся в тяжелом состоянии.
116 628 жителей Удмуртии вакцинировали. Из них 89 034 получили второй компонент.
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