Ижевчанка не получила звание «Миссис 20/21»

Ижевчанка Анна Лыкова. Фото: instagram.com/missis.2021

48-летняя жительница Ижевска Анна Лыкова не стала победительницей в конкурсе красоты Миссис 20/21. Об этом женщина написала на своей страничке в соцсетях. Но она нисколько не расстраивается этому факту.

По словам Анны, которая возглавляет ижевское рекламное агентство, финал конкурса прошел супер, а само шоу получилось красивым, красочным и очень ярким.

«Страха перед выступлением не было. Конечно, волновалась и не все получилось, как хотелось. Но, главное, получила удовольствие и кайфанула!», - подчеркнула Анна.

Анна Лыкова (четвертая справа, в синем платье) в окружении других участниц конкурса. Личный архив героини

Королевой вечера стала Любовь Осипова из Сочи, города, где и прошел конкурс.

«Очень красивая, талантливая девушка с большим сердцем! – рассказала ижевчанка о победительнице. - Все участницы награждены коронами, т.к. каждая хороша и уникальна в своей номинации!».

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