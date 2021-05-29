За убийство продавщицы в Ижевске родственникам заплатят компенсацию

Бывший муж растрелял жену в магазине в Ижевске
Государственная инспекция труда в Удмуртии завершила расследование смертельного случая с продавцом-консультантом у индивидуального предпринимателя в Ижевске.
Напомним, убийство женщины произошло 20 апреля. В магазин, где она работала, вошел мужчина с оружием. Он несколько раз выстрелил и скрылся с места преступления.
Женщина погибла на месте. Мужчину объявили в розыск, а чуть позже его тело было обнаружено в Татарстане. Стрелявшимся оказался бывший муж продавщицы.
Комиссия признала этот случай, как несчастный на производстве.
Материалы дела направлены судебным приставам для принятия решения о назначении единовременной выплаты и ежемесячных страховых выплат двум иждивенцам погибшей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Хотел помириться, но схватился за нож: следователь рассказал подробности убийства женщины и ее любовника в Ижевске
Ограбление ювелирного салона на ул. Красноармейской в Ижевске попало на видео