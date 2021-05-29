За убийство продавщицы в Ижевске родственникам заплатят компенсацию

Бывший муж растрелял жену в магазине в Ижевске

Государственная инспекция труда в Удмуртии завершила расследование смертельного случая с продавцом-консультантом у индивидуального предпринимателя в Ижевске.

Напомним, убийство женщины произошло 20 апреля. В магазин, где она работала, вошел мужчина с оружием. Он несколько раз выстрелил и скрылся с места преступления.

Женщина погибла на месте. Мужчину объявили в розыск, а чуть позже его тело было обнаружено в Татарстане. Стрелявшимся оказался бывший муж продавщицы.

Комиссия признала этот случай, как несчастный на производстве.

Материалы дела направлены судебным приставам для принятия решения о назначении единовременной выплаты и ежемесячных страховых выплат двум иждивенцам погибшей.

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