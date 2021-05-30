Видео: два человека пострадали в аварии под Ижевском 29 мая

Под Ижевском столкнулись два легковых автомобиля Фото: очевидец происшествия

Вчера, 29 мая, столкнулись две легковушки на 1 км дороги Объездная Ижевска – д. Сокол Завьяловского района. Об этом «Комсомолке» сообщили читатели.

В 1 отделе УГИБДД по Удмуртии сообщили, что в результате происшествия два пассажира одного из автомобилей получили травмы различной степени тяжести. Там также отметили, что водитель этой легковушки был в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас возбудили дело об административном правонарушении. Причины и обстоятельства установят в рамках расследования.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В ДТП с 2 легковушками в Удмуртии погиб мужчина, еще 5 человек пострадали

Ижевчанка не получила звание «Миссис 20/21»