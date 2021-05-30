130 тысяч погонных метров пластиковой разметки нанесут в Ижевске

Разметку из термопластика планируют нанести за три недели в Ижевске Фото: pixabay.com

Вчера, 29 мая, в Ижевске начались работы по нанесению разметки из термопластика. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

«Предполагается нанесение «двойных сплошных» и линий, разделяющих встречные потоки движения на дорогах», – указывают в сообщении.

При хорошей погоде в городе термопластик планируют нанести за три недели. Работы будут проходить преимущественно в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам.

Также в пресс-службе напоминают, что в 2021 году краской планируют нанести разметки: межрядные, стоп-линии, пешеходные переходы, краевые линии, границы движения в зонах перекрестков, парковки, места остановок общественного транспорта. Сейчас работы проводятся в отдаленных от центра города районах.

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