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Общество30 мая 2021 12:32

130 тысяч погонных метров пластиковой разметки нанесут в Ижевске

При хорошей погоде ее планируют нанести за три недели
Анастасия Михайлова
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Разметку из термопластика планируют нанести за три недели в Ижевске

Разметку из термопластика планируют нанести за три недели в Ижевске

Фото: pixabay.com

Вчера, 29 мая, в Ижевске начались работы по нанесению разметки из термопластика. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

«Предполагается нанесение «двойных сплошных» и линий, разделяющих встречные потоки движения на дорогах», – указывают в сообщении.

При хорошей погоде в городе термопластик планируют нанести за три недели. Работы будут проходить преимущественно в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам.

Также в пресс-службе напоминают, что в 2021 году краской планируют нанести разметки: межрядные, стоп-линии, пешеходные переходы, краевые линии, границы движения в зонах перекрестков, парковки, места остановок общественного транспорта. Сейчас работы проводятся в отдаленных от центра города районах.

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