Прокуратура признала незаконным выселение студента из общежития в Удмуртии

Студента-сироту выгнали из общежития в Удмуртии Фото: Архив КП

Прокуратура Игринского района Удмуртии провела проверку в местном колледже, из общежития которого выселили студента. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Установили, что студент сирота и не имеет других мест проживания в Игринском районе. Он дважды нарушил Правила проживания в общежитии, поэтому его временно выселили.

Однако, в пресс-службе прокуратуры республики заявили, что взыскание в виде выселения не соответствует тяжести проступка молодого человека.

Так, в адрес директора колледжа внесли представление об устранении допущенных нарушений закона и возбудили дело об административном правонарушении.

Сейчас студента восстановили в правах на проживание.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

130 тысяч погонных метров пластиковой разметки нанесут в Ижевске

Травяные масла, перепечи и шаманы: 5 мест в Удмуртии с этническим колоритом