Подозреваемому в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки в Удмуртии грозит пожизненное заключение

Подозреваемому в убийстве девочки в Сарапуле грозит пожизненный срок Фото: Амир Закиров

28-летнему жителю Сарапула предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании и надругательстве над телом несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает Пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики и пресс-служба Следственного комитета по Удмуртии.

Согласно материалам уголовного дела, зимой 2021 года мужчина стал периодически посещать квартиру одинокой матери, которая воспитывала 11-летнюю дочь. В одну и мартовских ночей, будучи «под наркотиками», он изнасиловал девочку, воспользовавшись тем, что мать уснула. Спустя несколько дней он вновь пришел на эту квартиру в состоянии наркотического опьянения, но женщины дома не оказалось. Девочка попыталась прогнать мужчину, пригрозила вызвать полицию. В этот момент обвиняемый напал на девочку, задушил ее и надругался над ее мертвым телом.

Мужчина скрылся с места преступления, но на свободе пробыл недолго - уже на следующий день его задержали сотрудники полиции. За совершенные им деяния ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Удмуртской Республики.

Напомним, 19 мая мы писали о продлении ареста подозреваемого по этому делу до 23 июня.

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