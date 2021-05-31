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Происшествия31 мая 2021 20:30

4-месячная девочка пострадала в ДТП на улице Кирова в Ижевске

Также пострадал 7-летний мальчик
Мария Шилова
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В результате ДТП в Ижевске пострадали два маленьких ребенка

В результате ДТП в Ижевске пострадали два маленьких ребенка

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

28 мая около 19:00 произошло ДТП на улице Кирова, напротив дома номер 3А. Как сообщает пресс-служба 1 отдела ГИБДД по Удмуртии, из-за аварии пострадали два ребенка.

26-летняя водитель «Тойота» выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу. В итоге произошло столкновение с двигающимся по главной дороге автомобилем «Шкода». Им управлял 33-летний мужчина.

В результате аварии пострадали пассажиры обеих машин: 4-месячная девочка и 7-летний мальчик.

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