Тимур Валеев возглавил территориальный фонд обязательного медстрахования в Удмуртии

Раньше Фонд ОМС возглавлял Павел Митрошин Фото: Амир Закиров

Бывший и.о. главврача ГКБ №3 в Ижевске Тимур Валеев назначен на должность директора территориального фонда медстрахования Удмуртии. Распоряжение о назначении подписал и.о. председателя правительства Константин Сунцов. Документ опубликован на официальном сайте Правительства Удмуртии.

Тимур Валеев исполнял обязанности главного врача ижевской ГКБ №3 с декабря 2020 года. Еще ранее он был заместителем главного врача ГКБ №8.

Предыдущим руководителем фонда с ноября 2017 года был Павел Митрошин - он уволился по собственному желанию в апреле 2021 года. Те или иные управленческие должности в сфере здравоохранения он занимал с 2008 года.

Согласно распоряжению, Тимур Валеев возглавит фонд на срок от 1 июня 2021 года до 31 мая 2022-го.

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