332 протокола составили на жителей Удмуртии, умолчавших о результатах теста на коронавирус после поездки за границу

Ижевчане обязаны сдавать тест на коронавирус, когда возвращаются из-за границы Фото: Амир Закиров

Административные протоколы составляют на жителей Удмуртии, которые прилетели из-за границы и не предоставили сведения о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

По данным службы, с 1 августа 2020 года в Удмуртию воздушным транспортом прибыло 24 250 человек, из них 566 человек (2,3 %) не внесли сведения о результатах теста на коронавирус и являются потенциальными источниками инфекции.

В настоящее время составлено 332 административных протокола, все они направлены в суды республики. По состоянию на 31 мая 2021 года судами рассмотрено 95 протоколов, общая сумма наложенных штрафов составила 827 000 рублей.

Роспотребнадзор напоминает об изменениях в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019»: Гражданам Российской Федерации, прибывающим из зарубежных стран на территорию Российской Федерации после 1 мая 2021 года, необходимо пройти двухкратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

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