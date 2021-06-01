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Происшествия1 июня 2021 15:02

В Удмуртии 40-летний водитель «Калины» сбил 11-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде

Он не уступил ей дорогу при повороте направо
Дмитрий Коренев
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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

31 мая 2021 года около 17:00 40-летний водитель автомобиля LADA Kalina при повороте направо не стал уступать дорогу велосипедисту – 11-летней девочке, которая переезжала проезжую часть. В результате столкновения девочка получила травмы. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

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