В Удмуртии 40-летний водитель «Калины» сбил 11-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

31 мая 2021 года около 17:00 40-летний водитель автомобиля LADA Kalina при повороте направо не стал уступать дорогу велосипедисту – 11-летней девочке, которая переезжала проезжую часть. В результате столкновения девочка получила травмы. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

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