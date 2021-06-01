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Происшествия1 июня 2021 12:23

Девять лет в колонии строгого режима проведет 62-летний житель Удмуртии за убийство соседа

Они не могли договориться о границах земельных участков
Анастасия Захарова
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Мужчина ударил соседа ножом в сердце

Мужчина ударил соседа ножом в сердце

Фото: Архив КП

В Глазовском районе осудили 62-летнего мужчину за убийство соседа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртской республике.

Соседи конфликтовали из-за границ земельных участков. Пять лет обвиняемый оскорблял жену убитого и угрожал снести их надворные постройки. Для решения проблем стороны не обращались в суд. 2 июля 2020 года мужчины ссорились, и обвиняемый ударил ножом в область сердца своего соседа. Тот скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, провели экспертизы. Обвиняемый признал вину. Было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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