Банду из 14 человек осудят в Ижевске за торговлю наркотиками

Фото: Pixabay

В Ижевске направлено в суд уголовное дело в отношении 14-ти жителей Удмуртии, Башкортостана, Кировской, Нижегородской и Калининградской областей. Молодые люди и девушки в возрасте от 19 до 35 лет обвиняются в незаконном обороте наркотиков, участии в преступном сообществе и отмывании денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Установлено, что обвиняемые несколько месяцев распространяли синтетические и растительные наркотики через интернет-магазин и тайники, оборудованные в лесополосах на территории Удмуртии и соседних регионов. Лично курьеры друг друга не знали.

Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность и изъяли более 2 кг наркотических веществ. «Также полицейскими установлена причастность четверых участников к легализации денежных средств, полученных в качестве оплаты за незаконный оборот наркотиков, на сумму более миллиона рублей», — сообщили в МВД.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

332 протокола составили на жителей Удмуртии, умолчавших о результатах теста на коронавирус после поездки за границу

В Удмуртии 40-летний водитель «Калины» сбил 11-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде