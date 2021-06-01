Купания в Ижевском пруду и штрафы за парковку на газонах: как изменится жизнь жителей Ижевска в июне 2021

На радио обсудили изменения законодательства Фото: Архив КП

1 июня в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) обсуждали главные нововведения июня. Из нашего подкаста вы узнаете, почему вернули штрафы за парковку на газонах и можно ли купаться в Ижевском пруду.

Прослушать подкаст можно по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Длинные выходные и штрафы за парковку: как жизнь жителей Ижевска изменится в июне 2021 года

Супергерои из Удмуртии: вытаскивают людей из огня, спасают от рака, помогают животным