Купания в Ижевском пруду и штрафы за парковку на газонах: как изменится жизнь жителей Ижевска в июне 2021

На радио обсудили изменения законодательства
Фото: Архив КП
1 июня в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) обсуждали главные нововведения июня. Из нашего подкаста вы узнаете, почему вернули штрафы за парковку на газонах и можно ли купаться в Ижевском пруду.
Прослушать подкаст можно по ссылке.
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