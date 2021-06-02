2 июня в Ижевске ожидается переменная облачность и до +19°С

Погода в Ижевске будет ясной Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Летняя жара не торопится возвращаться, зато днем будет достаточно солнечно. Подробнее о прогнозе на среду расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 2 июня в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +17..+19°С. Ветер будет северо-восточным, 8-13 м/с.

Ночью ожидается всего +6°С. Направление ветра изменится на северное, а его скорость снизится до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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