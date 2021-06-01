42 заболевших и 332 нарушителя санитарного режима: новости коронавируса в Удмуртии на 1 июня

Последние новости коронавируса
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии выявили 42 случая болезни. 48 пациентов вылечились. К счастью, никто не умер. Карту распространения болезни по районам республики можно посмотреть здесь.
332 протокола составили на жителей Удмуртии, умолчавших о результатах теста на коронавирус после поездки за границу.
В России выявили 9 500 случаев заражения за сутки. 372 пациента скончались, 8994 выздоровели.
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов: «Каждый год в мире возникают одна-две новые инфекционные болезни»
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Огромных крыс обнаружили на улице Петрова в Ижевске
Гендиректору «Парков Ижевска» Сергею Буторину объявили выговор за нарушение закона о тишине