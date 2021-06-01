42 заболевших и 332 нарушителя санитарного режима: новости коронавируса в Удмуртии на 1 июня

Последние новости коронавируса Фото: Амир Закиров

В Удмуртии выявили 42 случая болезни. 48 пациентов вылечились. К счастью, никто не умер. Карту распространения болезни по районам республики можно посмотреть здесь.

332 протокола составили на жителей Удмуртии, умолчавших о результатах теста на коронавирус после поездки за границу.

В России выявили 9 500 случаев заражения за сутки. 372 пациента скончались, 8994 выздоровели.

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