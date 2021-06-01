Гороскоп на 2 июня для ижевчан: Девы найдут общий язык с окружающими, а Скорпионам стоит запастись терпением

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Овен

Во многом придется рассчитывать только на себя – окружающим сегодня не до вас. Гоните от себя мрачные мысли – вечером тучи обязательно разойдутся.

Телец

Не бойтесь принимать важные решения, касающиеся вашего будущего- сегодня чуть ли не идеальный день для этого.

Близнецы

Возьмитесь за что-нибудь кардинально новое, к чему давно лежала душа. Возможно, для этого придется отодвинуть рутинные дела – не волнуйтесь, вы все успеете.

Рак

Возобновите общение со старыми знакомыми – звезды намекают, что у них есть для вас кое-что интересное.

Лев

Непростой день, но без глобальных проблем. Будьте разборчивее в общении.

Дева

Легко найдете общий язык с окружающими, да и вообще день довольно таки благоприятный. Возможны неожиданные и приятные знакомства.

Весы

Постарайтесь потратить свою энергию на достижение успеха, а не на «развлекалово». Силы закончатся так же внезапно и неожиданно, как и пришли.

Скорпион

Запаситесь терпением. События сегодня развиваются не так быстро, как вам хотелось бы.

Стрелец

Окружающие будут постоянно лезть с советами, но вас это смущать не должно. Кивните головой и продолжайте гнуть свою линию.

Козерог

Возможны удачные совпадения, благодаря им вы наконец сделаете то, чего хотели очень давно. Стоит делать ставку на свои силы.

Водолей

Будьте внимательны по отношению к близким людям. Возможны конфликты с друзьями, но вы можете предотвратить их еще на стадии зарождения.

Рыбы

Плодотворный день, узнаете много нового о себе и окружающем вас мире. Захочется сменить обстановку – не отказывайте себе в этом.

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