Гороскоп на 2 июня для ижевчан: Девы найдут общий язык с окружающими, а Скорпионам стоит запастись терпением

Фото: Pixabay
Овен
Во многом придется рассчитывать только на себя – окружающим сегодня не до вас. Гоните от себя мрачные мысли – вечером тучи обязательно разойдутся.
Телец
Не бойтесь принимать важные решения, касающиеся вашего будущего- сегодня чуть ли не идеальный день для этого.
Близнецы
Возьмитесь за что-нибудь кардинально новое, к чему давно лежала душа. Возможно, для этого придется отодвинуть рутинные дела – не волнуйтесь, вы все успеете.
Рак
Возобновите общение со старыми знакомыми – звезды намекают, что у них есть для вас кое-что интересное.
Лев
Непростой день, но без глобальных проблем. Будьте разборчивее в общении.
Дева
Легко найдете общий язык с окружающими, да и вообще день довольно таки благоприятный. Возможны неожиданные и приятные знакомства.
Весы
Постарайтесь потратить свою энергию на достижение успеха, а не на «развлекалово». Силы закончатся так же внезапно и неожиданно, как и пришли.
Скорпион
Запаситесь терпением. События сегодня развиваются не так быстро, как вам хотелось бы.
Стрелец
Окружающие будут постоянно лезть с советами, но вас это смущать не должно. Кивните головой и продолжайте гнуть свою линию.
Козерог
Возможны удачные совпадения, благодаря им вы наконец сделаете то, чего хотели очень давно. Стоит делать ставку на свои силы.
Водолей
Будьте внимательны по отношению к близким людям. Возможны конфликты с друзьями, но вы можете предотвратить их еще на стадии зарождения.
Рыбы
Плодотворный день, узнаете много нового о себе и окружающем вас мире. Захочется сменить обстановку – не отказывайте себе в этом.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Более полутора миллионов рублей заплатила 63-летняя жительница Ижевска мошенникам за снятие порчи
Гендиректору «Парков Ижевска» Сергею Буторину объявили выговор за нарушение закона о тишине