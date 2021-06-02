Уложат асфальт и заменят окна: детский сад Кузебая Герда начнут ремонтировать в этом году

Представители министерства образования и науки Удмуртии и муниципалитета Ижевска встретились с родителями воспитанников детского сада Фото: Анастасия Михайлова

Сегодня, 1 июня, представители министерства образования и науки Удмуртии и муниципалитета Ижевска встретились с родителями воспитанников детского сада гимназии им. Кузебая Герда на ул. Коммунаров, 289а. Там они обсудили планы по ремонту на этот и следующий год и ответили на вопросы горожан. Родителей встретила также директор гимназии Татьяна Волкова.

«В здании детского сада на ул. Коммунаров, в первую очередь, планируется заменить окна и отремонтировать проезды и пешеходные дорожки, – рассказала Татьяна Волкова. – В настоящее время подготовлена к экспертизе проектно-сметная документация на оба вида работ, их стоимость составляет более 3 млн рублей».

Так сейчас выглядит асфальт возле садика Фото: Анастасия Михайлова

Так, в 2021 году в здании заменят 46 окон, из них 2 витражных окна, будет обновлено асфальтовое покрытие и расширен проезд, чтобы соблюсти требования пожарной безопасности. С учетом проведения всех конкурсных процедур к работам приступят осенью.

Сейчас в детскому саду проводятся плановые работы – косметический ремонт помещений, в некоторых группах заменят линолеум.

Дорожная карта обновления инфраструктуры гимназии была разработана два года назад, и график выполнения работ соблюдается Фото: пресс-служба администрации Ижевска

На время проведения ремонта детям предложат места в муниципальных детских садах, с учетом пожеланий родителей.

Олег Гарин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», обращаясь к родителям, напомнил, что дорожная карта обновления инфраструктуры гимназии была разработана два года назад, и график выполнения работ соблюдается.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы в образовательных организациях были созданы комфортные условия для обучения и воспитания детей, – сказал Олег Гарин. – В этом дошкольном учреждении уже в 2021 году заменят окна – детям станет теплее, обновят асфальт – станет безопаснее. Родителям тоже надо включаться в эту работу – контролировать сроки и качество проведения ремонта».

На время проведения ремонта детям предложат места в других садиках Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Родители воспитанников детского сада заинтересованы в обновлении здания, поскольку здесь работает очень профессиональный коллектив.

«Мои дети ходят в этот сад. Нам все очень нравится. Здесь созданы все условия для раннего развития: логопед, изобразительное искусство, физкультура, музыкальные уроки. Хочется, чтобы и инфраструктура была соответствующей», – поделилась Надежда Скрябинская, мама двух воспитанников детского сада.

Детская веранда Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Ирина Крохина, первый заместитель министра образования и науки республики, также отметила, что в детском саду реализуются самые передовые образовательные программы, и многие родители пытаются попасть в этот детский сад.

На встрече обсудили и планы на 2022 год. Следующий этап– это модернизация четырех веранд и замена малых архитектурных форм.

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