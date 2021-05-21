Вывески на ул. Советской в Ижевске привели в соответствие с дизайн-кодом

Фото: пресс-служба Ижевска

21 мая в Ижевске прошел рейд на ул. Советской по соблюдению дизайн-кода. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Подобные проверки проводятся регулярно. За нарушение правил предусмотрены штрафы: для физических лиц — 3 — 5 тысяч рублей, для должностных — 10 — 20 тысяч рублей, для юридических — 30 — 50 тысяч рублей. С 2019 года к ответственности привлекли более 700 предпринимателей, 99 — повторно. Более 300 замечаний устранили. Общая сумма штрафов составила 3,5 млн рублей.

«Улица Советская постепенно меняется - и мы видим много хороших примеров, когда вывески приведены в соответствие с дизайн-кодом. Но есть и замечания к информационным конструкциям - размещение баннеров, медиавывесок (бегущей строки), использование яркой основы под вывеску и др. В центральной части города вывески должны состоять из отдельных букв и знаков высотой не более 50 см. Размещенные на ограждениях балконов, на торце козырька могут иметь основу нейтрального цвета. В периферийной части города уже допустимо использование щитовых вывесок и лайтбоксов. А самые строгие требования предъявляются к информационным конструкциям, установленным на культурно-исторических зданиях», — цитирует пресс-служба Оксану Кочурову, ведущего инженера отдела городской среды Главного управления архитектуры и градостроительства.

В работу включились предприниматели из Ассоциации рекламно-производственных компаний. Они отмечают, что вывески, сделанные в соответствии с правилами, помогают клиентам лучше усвоить информацию. В апреле предприниматели проверили, как соблюдаются требования на улицах Красногеройской и Революционной. Они согласовали заменили несколько вывесок.

«Мы сейчас все вывески изготавливаем по дизайн-коду: объемные световые буквы не более 50 см в высоту. Стоимость такой конструкции - около 30 тыс. рублей. А следование стандартам позволяет нашим клиентам не тратить лишние деньги», — отмечает Оксана Бродовских, руководитель отдела продаж производственной компании «Медиа-СПРЕЙ».

Напомним, дизайн-код вводится в Ижевске с 2018 года. С 1 июля вывески, которые не соответствуют правилам, будут демонтировать принудительно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Длинные выходные и штрафы за парковку: как жизнь жителей Ижевска изменится в июне 2021

«Хотелось бы найти этого человека»: на ул. Максима Горького в Ижевске украли цветы, которые высаживали дети

Привязываются к людям и болеют в разлуке: владельцы попугаев рассказали о пернатых друзьях