Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над ребенком знакомых

Мужчина воспользовался беспомощным состоянием жертвы Фото: pixabay.com

Житель Сюмсинского района Удмуртии отправится в колонию строгого режима за сексуальное насилие над малолетней девочкой, об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как установил суд, мужчина 1995 года рождения являлся другом семьи. В ночь на 4 января 2021 года подсудимый остался ночевать дома у родителей ребенка. Когда все, кто находился в доме, уснули, мужчина воспользовался беспомощным состоянием девочки и начал совершать в ее отношении действия сексуального характера. К счастью, родственница потерпевшей проснулась и пресекла преступные действия.

В дальнейшем подсудимый признал вину в полном объеме.

Районная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. На четыре года он отправится в колонию строгого режима, еще на два года его свобода будет ограничена. Занимать какие-либо должности в детских образовательных учреждениях подсудимый не сможет в течение 10 лет.

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