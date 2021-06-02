41 случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии на 2 июня

За весь период пандемии от коронавируса привились 117 987 жителей Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За сутки в Удмуртии выявили 41 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус нашли у 17 жителей Ижевска, 4 жителей Увинского района, 3 жителей Кизнерского района, 3 жителей Игринского района, 2 жителей Красногорского района, 2 жителей Шарканского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Сарапуле, Завьяловском, Каракулинском, Киясовском, Малопургинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском районах.

Всего на 2 июня 2021 года в Удмуртии зарегистрировали 34 238 случаев коронавируса. Выздоровели 31 046 пациентов, 447 – скончались.

Сейчас 2 229 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 266 пациентов переносят инфекцию в средней степени тяжести, 50 находятся в тяжелом состоянии.

117 987 жителей Удмуртии вакцинировали. Из них 94 209 получили второй компонент.

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