Пьяный 28-летний мужчина ударил полицейского по лицу в Ижевске

Мужчина ударил полицейского в лицо в машине Фото: pixabay.com

В Ижевске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города, который ударил задержавшего его полицейского прямо в служебной машине. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В апреле 2021 года вышеупомянутый 28-летний гражданин отдыхал в баре в Первомайском районе города, распивая спиртные напитки. Выйдя вечером на улицу, он заметил, как сотрудники патрульно-постовой службы задерживают другого пьяного гражданина. Возмутившись несправедливой, по его мнению, ситуацией, ижевчанин вступил с сотрудниками полиции в словесную перепалку, после чего и сам был задержан и посажен в служебный автомобиль, чтобы в дальнейшем отправиться в отдел.

В машине история получила неожиданное продолжение - обвиняемый вел себя агрессивно и, в конце концов, сильно ударил одного из сотрудников в лицо. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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