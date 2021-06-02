Видео: жители Ижевска заметили дым над троллейбусом на ул. 40 лет Победы

Жители Ижевска сняли на видео, как с крышы троллейбуса поднимается дым Фото: Сергей Зылев, vk.com/zlou18

Сегодня, 2 июня, жители Ижевска увидели троллейбус на ул. 40 лет Победы, с крыши которого выходил дым. Горожане поделились видео в сообществе «Злой ижевчанин» «ВКонтакте».

«Горит троллейбус На 40 лет победы», – написал ижевчанин (пунктуация и орфография автора сохранены).

В комментариях к записи утверждение автора о пожаре опровергли в пресс-службе ИжГЭТ:

«Возгорания троллейбуса не было. Произошел сход токоприемника, вследствие которого произошел контакт штанги с контактной сетью. Под воздействием электрической дуги произошел нагрев токоприемника. В случаях короткого замыкания происходит автоматическое отключение фидера».

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