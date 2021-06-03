Лес у ТРК «Столица» не будут благоустраивать в этом году

Как пояснил глава Ижевска, проблема не в отсутствии финансирования Фото: Анастасия Захарова

Лес у ТРК «Столица» начали благоустраивать в прошлом году. Там планировали создать лыжные трассы и беговые маршруты. Хотели проложить асфальтированные дорожки для прогулок, а также установить детские и спортивные площадки. Однако строительство приостановили. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев объяснил в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107,6 FM, 12+), почему это произошло.

«Дело здесь не в отсутствии финансирования, а в том, что на данный момент в судебном порядке наложен мораторий на проведение любых работ на данной территории», – рассказал глава города. – «Это те работы, которые меняют облик леса, произрастающего на этой территории. Либо качественно, либо количественно».

Так, после начала строительства в прошлом году к администрации Ижевска подали иск ряд граждан. Они потребовали признать недействительным лесохозяйственный регламент и дать этой территории статус городского леса. Такие территории находятся под защитой закона: в них запрещено проводить основательное благоустройство.

«Сейчас эта судебная тяжба достаточно затянулась», – объяснил Олег Бекмеметьев. – «Мы доказываем, что эта территория не является городским лесом совершенно легитимно, за ее благоустройство еще в 2018 году проголосовало несколько десятков тысяч человек. Судьба этого леса будет известна только после судебного решения».

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