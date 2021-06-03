Долгострой на ул. Петрова в Ижевске сдали спустя 8 лет

126 обманутых дольщиков наконец получили свои квартиры Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Ижевске завершено строительство дома на улице Петрова, 49, где вот уже почти 8 лет 126 обманутых дольщиков ожидают свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.

Существовал долгострой еще с 2013 года, когда за его возведения взялась компания-застройщик под руководством человека, обвиняемого в убийстве бизнесмена. Работы обещали завершить в 2014-м, но сроки сдачи постоянно сдвигались.

До 2020 года судьба дома оставалась фактически неизвестной, но затем объект передали новому застройщику, которому ради безопасности жителей пришлось внести в проект существенные изменения. Конструкцию дома было решено укрепить, а реку Чемошурку заключить в коллектор.

«Это уже седьмой дом обманутых дольщиков, который мы сдаем, начиная с 2020 года. В прошлом году это были четыре дома в ЖК «Родниковый край» в Хохряках и два дома по улице Нижней в Ижевске. В этом году решены проблемы обманутых дольщиков еще по двум объектам. Один из них – Петрова, 49. Второй – жилой дом по адресу ул. Автономная, 28», – сказал Александр Бречалов.

Также глава республики поблагодарил за работу прокуратуру Удмуртии и самих дольщиков – за проявленное терпение.

На данный момент в перечне обманутых дольщиков региона осталось 240 человек, в начале 2020 года их было 690.

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