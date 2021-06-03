Житель Удмуртии проведет в колонии строго режима 9 лет за убийство таксиста

Водитель такси скончался на месте от нанесенных ножом ран Фото: Алена Селезнева

28-летний житель Увинского района Удмуртии признан виновным в убийстве водителя такси. Прокуратура Малопургинского района поддержала гособвинение в районном суде, об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как установил суд, 5 февраля 2021 года мужчина находился в городе Сарапуле. Он вызвал такси и попросил водителя отвезти его в село Норья Малопургинского района. Во время поездки таксист стал критиковать образ жизни подсудимого, а также негативно высказался в адрес его подруги. Молодой человек рассердился и бросился на водителя с ножом, нанеся ему множественные удары в голову, шею и грудную клетку. От полученных ран таксист скончался на месте.

Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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