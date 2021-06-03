За благоустройство парков и скверов проголосовали более 66 тысяч жителей Удмуртии

В Ижевске победу одержал проект реконструкции эспланады Фото: Архив КП

Долгожданные итоги онлайн-голосования за благоустройство любимых мест отдыха жителей Удмуртии подведены. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Конкурс длился пять недель. Всего в проекте приняли участие 18 парков и скверов в семи муниципальных образованиях. С 26 апреля по 30 мая за их благоустройство проголосовали 66 058 жителей.

В Ижевске, заработав 18 378 голосов, победу одержал проект благоустройства эспланады, которая спускается от Центральной площади к набережной. В Сарапуле больше всего голосов – 3 913 – набрала территория игровой зоны для детей в городском саду им. А.С. Пушкина. В Можге победила территория детского парка (1 824 голоса). В Игре благоустроят территорию перед кафе «Рябинушка» (1 976 голосов), а в Уве – «Парк деревянных скульптур» (1 273 голоса). Дизайн-проект №1 сквера в районе железнодорожного вокзала одержал победу по инициативе жителей Воткинска (5 976 голосов), а в Глазове фаворитом стал второй проект благоустройства бульвара по ул. Карла Маркса (5 825 голосов).

Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил участников проекта.

«Города, села, деревни меняются, и это не просто лозунг. Каждый из нас может участвовать в этих изменениях. Мы хотим гулять в благоустроенных скверах и парках, в летний зной отдыхать на лавочках в тени деревьев, а зимой кататься на коньках и лепить с детьми снеговиков в красивых и безопасных дворах. Каждый голос важен и ценен, и я признателен вам за то, что свой голос вы отдаете проекту, который способен менять будущее. Сообща мы делаем место, где мы живем, лучше, комфортнее и уютнее», — сказал он.

Напомним, голосование за объекты благоустройства на 2022 год было организовано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и проходило на единой платформе 18.gorodsreda.ru. Всего в нем приняли участие почти 10 млн россиян.

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