Более 70% снарядов собрали в районе арсенала в Пугачево в Удмуртии

Зачистить территорию от снарядов планируют в течение трех лет Фото: Ольга Михайлова

Специалисты собрали более 70% снарядов, разбросанных вокруг села Пугачево в Малопургинском районе в результате пожара и взрывов на складах арсенала воинской части в 2011 году. 2 июня об этом в ходе посвященной 10-летию ЧП пресс-конференции рассказал начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин.

«На сегодня уже более 70% с поверхности собрано. Остались болотистая и лесная зоны. В болотистой местности деревья пилить нельзя, там, скорее всего, будут извлекать инструментальным методом. Самые сложные зоны убраны – это ближе к населенному пункту. Боеприпасы собирают, утилизируют, дробят и собирают на отдельный склад там же», — отчитался главный спасатель Удмуртии.

По его словам, оставшиеся работы, включающие в себя рекультивацию и высадку деревьев и травы, планируют завершить в течение 3-х лет.

Напомним, первые взрывы на кладе боеприпасов на военном арсенале № 102 в Пугачево поздно вечером 2 июня 2011 года, то есть 10 лет назад. Из села и ближайшей округи пришлось эвакуировать более 28 000 человек. После этого неразорвавшиеся снаряды детонировали еще несколько раз, последние взрывы прогремели совсем недавно, в 2020 году. Очевидцы до сих пор вспоминают об этом событии.

Напомним, что 26 апреля этого года сообщалось, что территория расчищена на 87 %, а полностью расчистку планировали завершить в июле.

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